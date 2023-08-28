Kayseri sağanak yağışların etkisi altında! Ev ve iş yerleri su altında

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan selde ekili tarım arazileri su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

Kayseri haftalardır devam eden kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı...Kent öğle saatleri itibariyle sağanak yağışların etkisi altına girdi.Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.İlçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde aniden bastıran dolu, yerini sağanağa bıraktı.Kısa sürede şiddetini artıran sağanak ilçenin çeşitli noktalarında sele neden oldu.Yağış sonucu ilçe merkezindeki Cami Kebir ve Kavacık dereleri taştı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü.Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.