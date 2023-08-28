Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler

Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu atmosfer devam ederken Fransız basını bu duruma gölge düşürmeyi hedefleyen haberler yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Türkiye ve Yunanistan arasında bir çatışma ihtimali karşısında kim kazanır?' sorusuna yanıt arayan Fransız basını bu kez 5 farklı savaş senaryosu ile gündemde… Dünya genelinde 5 farklı konumda olası savaş senaryoları yazan Fransız l'Express dergisi Türkiye ile ilgili küstah ifadeler kullandı.Afrika'dan kovulan Fransa'da kırk araştırmacı, diplomat, general ve eski istihbarat servisi üyelerinin açıklamaları ile derlenen ve Fransa'nın müdahalesi ile sonuçlanacak 5 savaş senaryosu yazıldı.Bu senaryolar şu şekilde;1- Estonya'nın Rusya tarafından işgali2-Pasifik Okyanusu'ndaki Fransız dağlık adalarının Madagaskar'dan geri alınması3-Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Kardak krizi4- Fransız donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'in Çin tarafından batırılması5-Mali'de iç savaş10 dakikalık bir video ile ürettiği senaryoları yayınlayan Fransız basını Türkiye ile ilgili skandal sözler sarf etti.Türkiye ve Yunanistan arasında 'Kardak krizi' yaşanacağını iddia eden l'Express Fransa'nın öncülüğünde Almanya ve İngiltere'nin Yunanistan yanında savaşa gireceği iddia edildi.Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan askeri yardımlaşma anlaşmasına atıfta bulunan dergi, olası bir Türkiye Yunanistan savaşı halinde Fransa'nın stratejisinin nasıl gelişeceğini yazdı.'Fransız ordusu hazırlanıyor' başlığı ile okuyucularına sunduğu senaryoya göre, 17 Şubat 2027'de Türkiye ve Yunanistan arasında Kardak nedeniyle bir savaş çıkıyor.Askeri yetkililerin 'Fransız ordusu bunun üzerinde çalışıyor ve buna hazırlanıyor' ifadelerine yer verilen video ile alçak bir savaş senaryosu gündeme getiriliyor. Kardak'a, Türkiye'nin İki fırkateyn ve bir hücum denizaltısının koruması altında TCG Anadolu, bin seçkin Türk özel kuvveti ile yaklaşacağı, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşılık verse de başarılı olamadığı ifadeleri yer alıyor.Senaryoda, Yunanistan ve Türkiye NATO'da yer aldığı bu nedenle, bir ülkenin ya da diğerinin yanında yer almak kolay olmadığı ifade ediliyor. Yunanistan'ın böyle bir durumda AB'ye başvurması gerektiği vurgulanıyor.Ayrıca, 2021 Yunanistan-Fransa anlaşmasına atıf yapılarak 'İmzalanan bu anlaşma ile Fransa, Yunanistan'ın yanında doğrudan yer alabilir' ifadelerine dikkat çekiliyor.Fransız senaryosuna göre; Ege'de hava ve deniz muharebeleri yaşanıyor. Her iki taraf da kayıplarını sayarken Yunanistan Kardak'ı geri almaya çalışıyor. Yunanistan 40 asker kaybediyor, Türkiye ise 14 şehit veriyor.Bu gelişmenin ardından, Macron Fransız ordusunun Almanya, İngiltere ve İtalya'nın da dahil olduğu bir koalisyonla Yunanistan'a yardım etmek için bir operasyon düzenleyeceğini duyuruyor.