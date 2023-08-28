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Eskişehir’de dört katlı binada patlama: Üç otomobil hasar gördü bir kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, dairede ve sokakta inceleme yaptı.

Ekleme: 28.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir’de dört katlı binada patlama: Üç otomobil hasar gördü bir kişi hayatını kaybettiMerkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Eskişehir’de dört katlı binada patlama: Üç otomobil hasar gördü bir kişi hayatını kaybetti

Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle 4. katındaki evinin balkonundan sokağa savrulan Mustafa Erbay Özdil (34) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti. Patlama nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, dairede ve sokakta inceleme yaptı.

Eskişehir’de dört katlı binada patlama: Üç otomobil hasar gördü bir kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Özdil'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir’de dört katlı binada patlama: Üç otomobil hasar gördü bir kişi hayatını kaybetti
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