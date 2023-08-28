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Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısına "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur." dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını ve ortak akıl içinde iş birliğini sürdüreceklerini de dile getirdi.

Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur
Ekleme: 28.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim.' çağrına cevap verdi.

Bahçeli, Akşener'in çağrısına ilişkin 'Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.' dedi ve 'Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur.' ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri olarak heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını dile getiren Bahçeli, 'Ortak akıl ve anlayış içinde iş birliğini sürdürecek.' dedi.

MHP lideri, şöyle devam etti:

'Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir.' dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?
Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyururken siyasi partilere çağrıda bulunmuş 'Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.
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