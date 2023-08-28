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Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan medyasına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile stratejik ortaklık anlaşmalarının olduğunu belirterek, "Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim" ifadesini kullandı. Edi Rama, "Erdoğan, Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek, mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Ekleme: 28.08.2023 - 14:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Yunan medyasına röportaj veren Rama, Arnavutluk'un Türkiye ve Yunanistan'la ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konulara değindi.

Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da (Yunanistan Başbakanı) Kiryakos Miçotakis arasında, Yunanistan ve Türkiye arasında bir seçim yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Biz her ikisini de seviyoruz. Sizin birbirinizi çok sevmemeniz, bizim açımızdan ikinizi de sevmemiz için sorun olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

'Mücadelesini sürdürmek için Arnavutluk'a ihtiyacı yok'
Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları konusuna da değinen Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan asla, hiçbir zaman bu konu hakkında neler olup bittiğini sormadı. Asla. Hiçbir zaman. Mücadelelerini sürdürmek için onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Arnavutluk'a ihtiyacı yoktur" görüşünü paylaştı.

'Erdoğan Kıbrıs konusunda masaya anlaşma atmaya cesaret etti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan karşıtı olmadığını vurgulayan Rama, "Şunu çok iyi bildiğinize inanıyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz başbakanken bile Kıbrıs konusunda masaya bir anlaşma atmaya cesareti olan bir kişidir. Hatırlarsınız, Ankara'daki kariyeri açısından oldukça tehlikeli bir şeydi ve o bunu yaptı" ifadelerini kullandı.
Rama, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın karşılaştığı ağır kriz sırasında (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) bu durumdan istifade edip olayı daha da ağırlaştırdığını görmedim çünkü Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek, mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı. ​​​​​Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim."
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