Yunan'ı korkutacak gelişme: Türk savaş gemileri KKTC'ye gidiyor

Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.