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Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı

Ticaret Bakanlığı, gizli fiyat artışı yapan firmaları uyardı. Buna göre, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek.

Ekleme: 27.08.2023 - 10:13 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı, "Satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetim gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığından Gizli Fiyat Artışlarına Karşı Uyarı

Bakanlıktan gelen açıklama şöyle:
Son zamanlarda gerek Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurulardan gerekse de sosyal medya mecrasında yer alan paylaşımlardan, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında gizli olarak artış yapıldığı gözlenmektedir.

Bu durumun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" hükmü kapsamında olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilerek, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne intikal eden konuya ilişkin tespit tutanakların incelenmesinin ardından, üretici-satıcı firmaların savunmaları alınacak ve devamında mevzuatın amir hükmüne aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacaktır.
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