Su kuyusunun içinde bulundu: Vatandaşları tedirgin eden görüntü

İstanbul Bağcılar’da vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. Boş arsada kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine kontrol edilen su kuyusunun içinde erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyo

Fatih Mahallesi 1745 Sokak'taki boş arsada yer alan 2 metrelik su kuyusunun içinde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu kuyudan çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.