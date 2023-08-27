Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin'in öldüğü teyit edildi!

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigojin yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını belirtmişti.SLEDCOM'un açıklamasında "İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu.Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor.Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır" denilmişti.İngiliz basının yer alan bir haberde ise Prigojin'in cesedinin enkazdan çıkarıldıktan sonra kısmen kesik olan parmağından teşhis edildiği iddia edilmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, bugün yaptığı açıklamayla Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti.