Muhalif cephede seçim hesaplaşması sürüyor: CHP yandaşı Portakal'dan Akşener'e 'yazıklar olsun'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan ağır yenilginin etkileri muhalefet cephesinde halen devam ediyor.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösteremediği için özür dilerken, muhalefete de göndermede bulundu.Akşener, seçimlerin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaybedildiğini söyledi.Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil; biz, âdeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da, mücadele ettik. Meselemiz, Türkiye olduğu için; nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, “önce millet, önce memleket” dedik. Ama ne yazık ki, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.Açıklamalarının ardından ise Akşener'e CHP tarafından tepkiler gelmeye başladı. Bunlardan biri de CHP yandaşı sözde gazeteci Fatih Portakal oldu.Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e tepki gösteren Portakal, Cumhurbaşkanlığı için özür dileyen İyi Parti liderine genel seçimlerde partisinin nasıl yüzde 10 bile alamadığını sordu.Sözlerine devam eden Portakal, Akşener'in sorumluluk almayarak kurnazca davrandığını belirtti.İyi Parti liderinin zeytinyağı gibi üste çıktığını da ifade eden Portakal, "Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek" dedi.Portakal ayrıca vatandaşların muhalif seçmene iyi bir ders vereceğini de söyledi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal son olarak Akşener'e 'Yazıklar olsun' dedi.Portakal şu ifadeleri kullandı;"Meral Akşener’in 26 Ağustos konuşmasında söyleyeceklerini tahmin etsem de, meraktan bir dinleyim dedim. Şaşırtmadı! Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek. İyi de CB’da adayı vazgeçiremedin, Meclis seçiminde nasıl yüzde 10’un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart’ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek. Acı olansa hak etmediğiniz o koltuklarda oturmaya devam edecek olmanız. Ona da zaten kulpu şimdiden takmışsınız: 'yerel seçim genel seçim değildir.' İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeyi alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun!"