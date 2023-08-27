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Muğla ve Çanakkale'de 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Ülke güven huzurunu sağlamak amacıyla Çanakkale ve Muğla'da başlatılan operasyonlar kapsamında 1'i yabancı toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 27.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Muğla ve Çanakkale'de 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Yurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Güvenlik güç ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor.

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Muğla ve Çanakkale'de denetimler gerçekleştirildi.

2 farklı kentte yapılan operasyonla kaçakçılara geçit verilmedi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"Organizatörlerin nefeslerini keseceğiz"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

#Muğla ve #Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 1’i yabancı toplam, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalananlardan, 17’si tutuklandı, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz.

Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.
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