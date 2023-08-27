MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan kod Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldı ve Irak/Zap alanına geçerek Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında yer aldı. 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Abbas kod Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Doğan Kod Encu, 2018'de Irak-Suriye Aktarım Sorumlusu olarak Irak Gare alanına geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün Dış İlişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.Milli İstihbarat Teşkilatı, Doğan kod Encu'yu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe aldı. Yeni bir görevle bulunduğu bölgeden ayrılan Encu'nun peşini bırakmayan MİT, uzun soluklu bir çalışmayla takibe devam etti. Encu'nun Irak Gare'ye geçtiğini öğrenen MİT Irak-Suriye Kurye Sorumlusu olarak faaliyet gösterdiğini tespit etmesi ardından takip çalışmalarını yoğunlaştırdı.MİT'in kurduğu ajan ağı, Doğan kod Kadri Encu'nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaştı. MİT'in yerdeki unsurları Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Doğan kod Encu tarafından sağlandığını tespit etti. Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.MİT, Doğan kod Encu'yu adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi.Gare'se yeni bir eylem grubunun toplandığını belirleyen MİT, hassas bir takiple Doğan Kod Encu'nun eylem grubuyla toplantı yapacağını tespit etti. MİT operasyon için düğmeye basarak nefes kesen takip sonrası Doğan Kod Encu'yu diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.