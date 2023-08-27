Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’daki resmi temaslarını sürdürüyor.Güler, bugün başkent Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Bakan Güler’in Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği belirtildi.İkili arasındaki toplantıda Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri iş birliği perspektifleri, bölgesel güvenlik ve ortak çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.