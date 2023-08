Milli Savunma Bakanı Güler, Azeri mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşmek üzere geldiği Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşılandı.Tören alanında Mehter Marşı ile karşılanan Güler, milli marşların ardından tören birliğini selamladı. Tören alanında şeref defterini imzalayan Güler, ardından mevkidaşı Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ezeli ve ebedi kardeşlik bağları ile sarsılmaz dayanışma ruhuna vurgu yapan Güler, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla bugüne kadar yürüdükleri bu yolda bundan sonra da kararlı bir şekilde yürüyeceklerini belirtti. TSK'nın sahip olduğu askeri bilgi, birikim ve tecrübeyi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile paylaştığını ve bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğini dile getiren Güler, "Tek Vatan Harekatı'nda olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.ALİYEV'İN KABRİ İLE ŞEHİTLİKLERE ZİYARETÖte yandan Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı öncesi Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Güler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı ile Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik ziyareti sırasında saygı duruşunda bulunan Güler, Türk Şehitliği'ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı. Türk Şehitliği'nde anıt defterini imzalayan Güler, "Aziz şehitlerimiz, sizler Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna canlarınızı feda ederek mertebelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız. Tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık ve fedakarlıklarınız, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun sarsılmaz temeli olarak hafızalarda her daim kalacaktır. Asil milletimiz siz şehitlerimizi minnet ve şükranla anmaya, kahramanlık ve fedakarlıklarınızı yeni nesillere aktarmaya devam edecektir. Sizlerin varlığı 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla her daim kederde ve kıvançta bir ve beraber olacağımızın en açık göstergesidir. Omuz omuza savaştığınız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı olarak şahsım ve maiyetim adına aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, şükran ve minnet duygularımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.