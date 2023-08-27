Kocaeli'de feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı.Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin önünden girdi, arkasından çıktı.Alev alan otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobilde sıkışan İdris. S. isimli yolcu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İdris. S. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Cengiz. N. ve Kerem. A. isimli yolcunun yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, hurdaya dönen otomobilde incelemelerde bulundu.