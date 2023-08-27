İzmir'de yıldırım ormana isabet etti: Yangın çıktı

İzmir'de hareketli anlar yaşandı.Orman yangını yürekleri bir kez daha ağza getirdi.Kemalpaşa ilçesindeki ormanda sabah saat 07.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapılırken, yangın saat 08.17'de kontrol altına alındı.Öte yandan gece boyunca yıldırım düşmesi sonucu 7 orman yangınının çıktığı, ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin büyümeden söndürüldüğü belirtildi.