Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruzun 101. yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da iş insanları bir araya geldi. Yılmaz, toplantı sonrasında basın mensuplarına kentte bulunduğu iki günü değerlendirdi.Etkinlerde tarihi geçmişi ve değerleri hatırladıklarını dile getiren Yılmaz, 'Büyük Zaferin 101. yıl dönümünü, idrak ediyoruz. Öncelikle ben tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. 101 yıl önce bugün Afyon'da Büyük Taarruz başladı ve İzmir'in kurtuluşuyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlandırıcı bir zafer oldu. Bu vesileyle başta Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını tekrar rahmetle, minnetle yad ediyoruz. O ruhu hep diri tutmak durumundayız” dedi.