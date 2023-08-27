Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güvenlik güç ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor...Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışma yapıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.