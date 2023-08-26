  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır

Bakan Uraloğlu, olası İstanbul depremi öncesinde tahliye planlarının tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, İstanbul'daki köprülerin askı halatlarının da yenilendiğini söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır
Ekleme: 26.08.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için hazırlıkları sürdürdüklerini ve bu kapsamda köprü halatlarını da yenilemeye başladıklarını belirterek, hazırladıkları tahliye planını açıkladı.

Uraloğlu, 'Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var' dedi.

Bakan Uraloğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda son 21 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 194 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, 2053'e kadar ise 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti. Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır

DEPREME HAZIRLANIYORUZ
Bakan Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yaptığı çalışmaların sorulması üzerine ise, 'İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarını yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmed Köprüsü'nde de devam ediyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz' dedi.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un aort damarı gibi olduğuna işaret ederek, 'Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var' açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu, asrın projesi Kanal İstanbul'u ertelemediklerini, sadece doğru zamanı beklediklerini ifade ederek, 'Kanal İstanbul sayesinde dünya ekonomi koridorlarına entegrasyonu artırmış olacağız' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır

Uraloğlu, deniz yolunda da kapasitenin artırıldığını anlattı. Haberleşmede mobil abone sayısını 23 milyondan yaklaşık 91 milyona çıkardıklarını belirterek, 'Geniş bant abone sayısı yokken şimdi yaklaşık 92 milyon civarında abonemiz var. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreyken şimdi 526 bin kilometre civarında. Uydulara baktığımızda, yaklaşık 12 tane uyduyu uzaya göndermişiz. Şimdi son olarak da 2024 yılının hemen başında 6A uydumuzu inşallah uzaya fırlatmış olacağız' dedi.
Uraloğlu, Hatay Havaalanı'na şu an boş uçakların indiğini, dolu uçakların kalkabildiğini belirterek, 'Projemizi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Aynı yere yapacağız maalesef. Çünkü başka bir yer yok orada' diye konuştu.

Türkiye'den demir, kara ve denizyolu koridorlarının geçtiğine dikkati çeken Uraloğlu şöye devam etti: 'Irak'ın Fav Limanı'ndan Nusaybin'e, Habur Sınır Kapısı'na ulaşacak bir Kalkınma Yolu Projesi var. Çok yakın zamanda bu netleştirildi. Irak tarafıyla karşılıklı mutabakatlar imzaladık.

BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTI YENİLENİYOR
'Çinlilerin Konya, Aksaray, Yenice, Akdeniz hattında bir finansman veya işlerin ortak yapılması konusunda ilgileri var. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Bundan sonra daha işbirliği içerisinde yürüyeceğiz. Kuşak Yolu'yla ilgili birçok alternatif var. Her ülke burada rol almaya çalışıyor. Şu andaki Bakü-Tiflis-Kars hattımız var ve bu komple yenileniyor.'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA
'Mersin, adana, osmaniye, gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. biz kapıkule'den girdiğimizde artık gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. ankara'nın izmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı treni 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. ankara-istanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız.'

KORİDOR BU YIL BİTİYOR
Azerbaycan'dan gelip ermenistan'ın iran sınırına yakın zengezur koridoru'ndan geçen ve kars'a ulaşan bir alternatif koridor da inşa ettiklerini bildiren uraloğlu, 'şu anda azerbaycan tarafı zengezur'a kadar gelmek üzere. dilucu ığdır ve kars'ı da biz yapacağız ve bu sene onu bitirmiş olacağız' dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Bunlar insafsızca eleştiriler
İstanbul Maltepe'de orman yangını
CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum
Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Meral Akşener CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık
Türkiye ilk 10'da! Yatırımcı sayısı dörde katlandı: Londra, Almanya ve Milano'yu geride bıraktı
Milyonlara toplu sözleşme zammı! Emekli ve memurlar dikkat! Gözler Hakem Kurulunda
İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da ağır yaralanmıştı! Yunan başhekim anlattı: 7 saat süren operasyon…
Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuşuyor
Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda
Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı
Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te! Malazgirt Zaferi 952. yılında!
İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı
Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!