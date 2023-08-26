Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için hazırlıkları sürdürdüklerini ve bu kapsamda köprü halatlarını da yenilemeye başladıklarını belirterek, hazırladıkları tahliye planını açıkladı.Uraloğlu, 'Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var' dedi.Bakan Uraloğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda son 21 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 194 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, 2053'e kadar ise 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti. Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu.Bakan Uraloğlu, İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yaptığı çalışmaların sorulması üzerine ise, 'İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarını yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmed Köprüsü'nde de devam ediyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz' dedi.Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un aort damarı gibi olduğuna işaret ederek, 'Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlamış olacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var' açıklamasını yaptı.Bakan Uraloğlu, asrın projesi Kanal İstanbul'u ertelemediklerini, sadece doğru zamanı beklediklerini ifade ederek, 'Kanal İstanbul sayesinde dünya ekonomi koridorlarına entegrasyonu artırmış olacağız' diye konuştu.Uraloğlu, deniz yolunda da kapasitenin artırıldığını anlattı. Haberleşmede mobil abone sayısını 23 milyondan yaklaşık 91 milyona çıkardıklarını belirterek, 'Geniş bant abone sayısı yokken şimdi yaklaşık 92 milyon civarında abonemiz var. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreyken şimdi 526 bin kilometre civarında. Uydulara baktığımızda, yaklaşık 12 tane uyduyu uzaya göndermişiz. Şimdi son olarak da 2024 yılının hemen başında 6A uydumuzu inşallah uzaya fırlatmış olacağız' dedi.Uraloğlu, Hatay Havaalanı'na şu an boş uçakların indiğini, dolu uçakların kalkabildiğini belirterek, 'Projemizi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Aynı yere yapacağız maalesef. Çünkü başka bir yer yok orada' diye konuştu.Türkiye'den demir, kara ve denizyolu koridorlarının geçtiğine dikkati çeken Uraloğlu şöye devam etti: 'Irak'ın Fav Limanı'ndan Nusaybin'e, Habur Sınır Kapısı'na ulaşacak bir Kalkınma Yolu Projesi var. Çok yakın zamanda bu netleştirildi. Irak tarafıyla karşılıklı mutabakatlar imzaladık.'Çinlilerin Konya, Aksaray, Yenice, Akdeniz hattında bir finansman veya işlerin ortak yapılması konusunda ilgileri var. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Bundan sonra daha işbirliği içerisinde yürüyeceğiz. Kuşak Yolu'yla ilgili birçok alternatif var. Her ülke burada rol almaya çalışıyor. Şu andaki Bakü-Tiflis-Kars hattımız var ve bu komple yenileniyor.''Mersin, adana, osmaniye, gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. biz kapıkule'den girdiğimizde artık gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. ankara'nın izmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı treni 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. ankara-istanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız.'Azerbaycan'dan gelip ermenistan'ın iran sınırına yakın zengezur koridoru'ndan geçen ve kars'a ulaşan bir alternatif koridor da inşa ettiklerini bildiren uraloğlu, 'şu anda azerbaycan tarafı zengezur'a kadar gelmek üzere. dilucu ığdır ve kars'ı da biz yapacağız ve bu sene onu bitirmiş olacağız' dedi.