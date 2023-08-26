Milyonlara toplu sözleşme zammı! Emekli ve memurlar dikkat! Gözler Hakem Kurulunda

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme süreci hakem heyetinde devam edecek. 2024 ve 2025'teki memur zammı oranları ve sosyal haklar konusunun belirlendiği Toplu Sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolu için uzlaşmaya varılırken, Toplu Sözleşme zammı için çalışmalar devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan süreçten bu yana 6 Toplu Sözleşme görüşmesi gerçekleşti. Masada memurları temsilen Memur-Sen, işvereni temsilen de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yer aldı. Dün Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda memur zammı için karar Memur-Sen'in teklifiyle hakem heyetine taşındı.Hakem Heyeti, 2024 ve 2025 yılları toplu sözleşme zammı için bugün görüşmelere başladı. Heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Saat 10.30'da Sayıştay'da başlayan toplantı devam ediyor.14 Ağustos'ta ikinci toplantı başladı. İkinci toplantıda ise işveren Toplu Sözleşme zammı için ilk teklifini yaptı. Buna göre hükümetin ilk teklifi 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 oldu. 2025 yılına geldiğimizde ise Toplu Sözleşme zammı için hükümet 6+5'lik bir teklif verdi. Memur tarafı toplu sözleşme zammı teklifinin revize edilmesini istedi.17 Ağustos'ta 3. toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda hükümet teklifini revize ederek 2024 yılı için ilk verdiği 14+9 teklifini 15+10'a yükseltti. 2025 için verdiği 6+5 rakamını ise sabit kıldı. Ancak memur tarafında bir toplantı daha talep edildi.Bunun üzerine 22 Ağustos'ta 4. bir toplantı gerçekleşti. 4. toplantıda toplu sözleşme zammı konusunda taraflar bir anlaşma sağlayamadı. Ancak 11 hizmet kolunun 341 maddesinde uzlaşmaya varıldı. Bu teklif içerisinde de özellikle TOKİ'de memurlara öncelik verilmesi, lojmanlarda kamu kurumlarında çalışan engellilere öncelik verilmesi, hac izni verilmesi, 3600 ek göstergenin 1. kademedeki memurların tamamına verilmesi gibi bir çok sosyal hak konusunda anlaşmaya varıldı.22 Ağustos'ta verilen son zam teklifinin üzerinden Memur-Sen'in 3 iş günü süresi kadar yani 25 Ağustos'a kadar süresi vardı. Memur tarafının son verilen toplu sözleşme zammı teklifi için bir karar vermesi gerekiyordu. Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir dilekçe göndererek süreci hakem heyetine taşıdı.Hakem Kurulu bugün konu için çalışmaya başladı. Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenlerden Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'ın yer aldığı 11 kişilik bir ekipten oluşuyor. Kurul, bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar zam konusunda bir çalışma yapacak. Bu süreçte verilen karara itiraz edilemeyecek. Çünkü oy çokluğuyla karar verilmiş olunacak. Böylelikle eylül başında 6,5 milyonluk memur ve memur emeklisinin hem zam oranları hem de mali ve sosyal hak oranları belli olacak.Toplu Sözleşme zammı için gözler Hakem Kuruluna çevrildi. Memur-Sen 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde hakem heyetine başvurusunu yaptı. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı ne olacak? Gelişmeler hakkında A Haber'e konuşan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, memur emeklisi ve memur zammı ile ilgili son dakika bilgisini de aktardı. İşte uzman ismin o açıklamaları:'Kamu görevlileri Toplu Sözleşme süreci 12 bölümden oluşuyor. Konfederasyonların yürüttüğü kamu görevlilerinin geneline yönelik sözleşmeler ve 11 hizmet kolundan 11 yetkili sendikanın masada yürüttüğü Toplu Sözleşme var. Hizmet kollarına göre örgütlenen sendikaların da hizmet kollarına özgü sorunlarını konuştukları ve mutabakata vardıkları sözleşmeler var.Toplu Sözleşme zammı için gözler Hakem Kuruluna çevrildi. Memur-Sen 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde hakem heyetine başvurusunu yaptı. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı ne olacak? Gelişmeler hakkında A Haber'e konuşan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, memur emeklisi ve memur zammı ile ilgili son dakika bilgisini de aktardı. İşte uzman ismin o açıklamaları:'Kamu görevlileri Toplu Sözleşme süreci 12 bölümden oluşuyor. Konfederasyonların yürüttüğü kamu görevlilerinin geneline yönelik sözleşmeler ve 11 hizmet kolundan 11 yetkili sendikanın masada yürüttüğü Toplu Sözleşme var. Hizmet kollarına göre örgütlenen sendikaların da hizmet kollarına özgü sorunlarını konuştukları ve mutabakata vardıkları sözleşmeler var.Uzlaşma sağlanan 11 hizmet kolu var, bunun için atılmış imzalar var. Bunlar yürürlüğe girecek hususlar. Burada hizmet kolları için 291 madde var. Diğer genel sözleşmede 50 madde var. Büyük bir oranda uzlaşma var. Hakem Heyeti'nin 5 günlük bir çalışma süresi var ama daha az madde ile gidildiği için belki bu çalışma süresinin daha kısa olma ihtimali var. 31 Ağustos'tan önce sona erebilir. Hakem Heyeti Toplu Sözleşme zammı ne kadar olacağına dair kararını verir.11 hizmet kolunun tamamı Memur-Sen'e bağlı sendikalar ve bunların internet sitelerine girdiğiniz de ya da sosyal medya hesaplarına baktığınızda her bir sendika altına imza attığı ve çalışanlarına kazandırdığı maddelerle ilgili de bilgiler veriyor. Kamu görevlilerinin geneline yönelik uzlaşı sağlanan 50 madde içerisinde önemli kazanımlar var. Burada sadece memur zammı ile elde edilecek kazançlar yok. Diğer kazançlar da memurlar için önemli. İzin haklarından çalışan kadınların haklarına engelli haklarından disiplin cezalarına kadar biri dizi haklar müzakere ediliyor.Kamu görevlilerinin çok beklediği birinci dereceye gelmiş kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması konusunda mutabakata varıldı. Kamu görevlilerine yıllık izinleri olsa bile Hac izni verilmesi konusu var. 3 ayda bir ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesi var. Şu anda bu rakam bin 80 TL aylık olarak 360 liraya denk geliyor. Ocak ayında memur zammı ile birlikte bu rakam artacak. Onun aylık olarak ödenmesi karara bağlanmış durumda. Kamu görevlilerine giyecek yardımı verilmesi elde edinilen kazanımlar arasında yer alacak.Konut için bir çalışma yapılacak. Eğer merkez teşkilatta servis hizmeti yoksa memura toplu taşıma kartı verilmesi ve yine 4688 sayılı kamu görevlileri sendikalar Toplu Sözleşme kanununda bazı hususlar var ki bunlara ilişkin kanunun yeniden çalışılması kazanımı elde edildi. Bu ve benzeri çok sayıda maddede uzlaşma sağlandı. Bunlar çalışanların mali ve sosyal haklarını iyileştiren önemli değişikliler.Biz şu anda 7. dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini konuşuyoruz. 1. dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Heyeti'ne gitmişti. Yine 5. dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de Hakem Heyeti'ne gitti. Burada 11 kişiden oluşan bir heyetten bahsediyoruz. Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Burada 4 tane sendika temsilcisi oluyor. Yine sendikaların önerdiği 1 akademisyen heyette 5. kişi olarak yer alıyor. Diğer tarafta kamudan atanan kamu görevlisi 4 kişi yine kamuda Cumhurbaşkanı'nın atadığı 1 akademisyen oluyor. Yani toplam 5'er kişilik bir heyet ve Sayıştay Başkanı oluyor. Kararlar oy çoğunluğu ile alınıyor.Hakem Heyeti'ne giden ilk Toplu Sözleşme zammı için çok bir değişim olmadı ve maaş zammında yarım puanlık bir artış oldu. Yine 2. giden Toplu Sözleşme sürecinde de benzer bir süreç var. Hükümet zam teklifi olarak 2024 yılında ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 teklif vermişti. 2025 yılı için ilk 6 aya yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif vermişti. Son teklif bu olduğu için heyetin önüne bu rakamlar gidecek. Burada alınan karar kesin karar olarak görülecek ve itiraz edilemeyecek.'