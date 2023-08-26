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Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler

Türkiye, savunma sanayisinde üst üste hamleler yapmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Siper-2 Sistemi'nin ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, o anları "1071'den beri buradayız. Daha uzağa, daha yükseğe" diyerek resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Stratejik tesislerin düşman taaruzlarına karşı uzun menzilde hava savunması için geliştiren Siper-2, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Ekleme: 26.08.2023 - 18:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:17 / Editör: Ozge Selin
Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Milli teknoloji hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında yer alan Siper projesinin 2. ürünü ilk testlerini başarıyla geçti. Seyir füzelerine, havadan karaya mühimmatlara, hava soluyan hedeflere, insansız hava araçlarına karşı etkin olan Siper-2, 0.1-30 km önleme irtifası ve 360° yanca kapsamaya sahip.

GÖK VATAN'IN ÇELİK MİĞFERİ: SİPER-2

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ, Roketsan AŞ ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı tarafından yürütülen SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün- 2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Test ile uçuş koşulları altında veri toplanarak, bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak faaliyetler kapsamında kullanılması hedefleniyor.

Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler

SİPER-2 KARDEŞİYLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLİYOR

SİPER Projesi kapsamında Siper-1 sisteminin kabul faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütülürken, Siper-2'nin sistem/alt sistem geliştirme ve test aşaması da paralelde devam ediyor.

Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Siper-1 ile radarlar, komuta kontrol, füze fırlatma sistemi, haberleşme sistemleri gibi aynı yer sistemlerine sahip olan Siper-2 sistemi, daha uzun menzilde ve irtifada etkili olma özelliği taşıyor.

Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler

SSB BAŞKANI GÖRGÜN: EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, 'Siper Ürün-2'nin ilk atışlı test faaliyeti Sinop Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında emeği geçen ASELSAN'ımızı, ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE ve tüm alt yüklenici firmalarımızı kutluyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Siper-2 Teknik Özellikleri:

Sistem Azami Önleme Menzili : 150 km
Önleme İrtifası : 0.1-30 km
Yanca Kapsama : 360°
Takip Edilebilecek Hedef Sayısı : 100
Batarya Seviyesi Angaje Olunabilecek Hedef Sayısı: 10
Batarya Seviyesi Güdülebilecek Füze Sayısı: 20

Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
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Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
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