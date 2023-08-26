Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

Meteorolojinin yaptığı hava tahminine göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Burdur çevreleri, Isparta'nın güneyi, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama 'Hava sıcaklıklarının, Pazar günü batı kesimlerde, Pazartesi iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.' ifadeleri yer aldı.