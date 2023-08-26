Meral Akşener CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında köprüler yıkıldı. İki partinin yöneticileri de vekilleri de birbirine savaş açtı. Seçimden günler sonra partisinin kurultayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'CHP'den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır' çıkışı yapmıştı. Seçimlerden sonra 8'li koalisyon nedeniyle krizin yaşandığı ve Meral Akşener'in suçlandığı partide, yerel seçimlere tek başına girileceği vurgusu yapıldı.Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümünde Afyon Kocatepe'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener şu ifadelere yer verdi:Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. İlk 90 gün önemlidir. Bu sürede iktidara icraatleri için müsaade edilir. Muhalefet de muhasebesini yapar. Buradan çıkardığımız sonuçları sizinle birazdan paylaşacağım.İYİ Parti olarak ilk günden bu yana Türk Milleti'ne dayatılmak istenen vesayetin ve kötülüklerin karşısında durduk. 2023'e geldik.İtiraz ettik, tepki gösterdik, uyardık. Sadece iktidar mensupları ile değil bu seçimin adeta kaybedilmesi için uğraşanlarla da mücadele ettik.Meselemiz Türkiye olduğu için nefsimizi kör odalara hapsettik. Ama nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.Milletimizin geçmiş kavgaları yarıştırmaya, düşmanlıkları beslemeye değil, yeni şeyleri duymaya, kazanma umuduna odaklı olduklarını defalarca dile getirdik. Ne söylersek söyleyelim kendimizi dinletemedik. Türk siyaseti belli başlı yankı odalarına teslim edildi. Yandı odalarında işbirlikçilikle, hainlikle suçlandık. İktidara yanlamak ile suçlandık. Tüm bunların sonunda ne oldu, en küçük pazarlık yapmadan bu süreçten çıkan kim oldu? En ufak kar sağlamayan kim oldu, bizler olduk, İYİ Parti oldu.Faydasız siyasetten milletin affına sığınırız. Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum ama o verileri yırtıp atanlar susmadı. Bu sessizliği sürdürmek artık mümkün değildir.Televizyonlara çıkıp utanmadan sıkılmadan bize yüklemeye çalıştılar. İYİ Parti'ye yönelik kumpas hevesine kapılanlar karşısında susmak mümkün değildir. Değerli dava arkadaşlarım, 2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında seçimi farkla kazanacak 2 aday çıkardık. 20 senedir ilk kez Erdoğan'a karşı belirgin şekilde üstünlük kuran 2 adayımız oldu. Bütün araştırmalarda bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Bunun da ötesinde il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde bize söylenenenler de bunu doğruladı. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye adaylığımdan fedakakarlık ettim. Ben asıl sorunun kendi safımızda olduğunu göremedim. Yüce Türk Milleti'nden bu nedenle özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım, Türk Milleti'nden özür diliyorum. Yanlarında durdum, yardımlarına koştum, her türlü iftirayı göğüsledim. Onları paçalarından çekenlere engel olamadım. Ben milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umudu, umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten giydiremediğim için sizden özür diliyorum. Ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam umut yaşasın diye yaptım.Ne yaptıysam arkasındayım. Keşke herkes bizim kadar fedakar, yürekli ve cesur olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür diliyorum. Milletimiz kadar yürekli olamayanlar için de sizlerden özür diliyorum. Biz bundan sonra da gerektiği yerde, milletimiz, Türkiye kazansın diye gerekli fedakarlığı yapacağız. Bundan sonra yapacağımız bu fedakarlıktan yalnızca milletimizin faydalanacağından emin olacağız.Bundan sonra milletimizin bu fedakarlıklarının boşa düşmesini engelleyeceğiz. En büyük çıkardığımız ders budur. Milletimiz için yapacağımız fedakarlıktan çıkar sağlamak isteyenlere vallahi geçit vermeyeceğiz. Birilerinin ihtirasları uğruna akıtacak terimiz yok. Kendilerine kariyer kovalayacaklar için harcayacak mesaimiz de yok.Bu seçimi kaybettiğimizin bilincindeyiz. Millet iradesinin üzerinde bir irade bizim için yoktur. Milletin iradesi sorgulanamaz, yargılanamaz. Siyasetçi seçmeni veli nimet görür. Siyasetçi isteyendir, yalvarandır, seçmen karar verendir.2023 seçimlerini çantada keklik görenler, yerel seçimleri ittifaklara çekmek istiyorlar. Yerel seçimler çoğulcuların yaşadığı yerdir. 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurduk ve başarılı olduk. Yerel seçimi bir genel Seçim çerçevesinde okumadan, milletimizin iradesinin teciline olanak sağlayacağız.Önümüzde yerel seçimler var. 2023'ü çantada keklik görenler yerel seçimi de genel seçim havasında değerlendirmeye başladılar. Gündemi ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçim bir genel seçim değildir. Her yörenin kendi dinamikleri vardır. Toptancı anlayışla yerel seçimi merkez yerel bütünleşmesine götürür ya da sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulculuğun yaşadığı yerdir. İttifak kurmak elbette belirlenen adayların seçilmesine katkı sağlıyor. Ancak başarılı ilkesel yaklaşımla yapılması getiriyor. Biz 2019'da hem toplumsal zeminde hem adaylarda durumu gördüğümüz için teklifte bulunduk. Biz götürdük bu teklifi. İttifakta başarılı olduk. Önümüzdeki seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacak ve göreve talip olacağız. Buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefete çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz. Öncelikli amacımız, partilerle ittifaktan önce, milletimizin partimizle ittifak yapmasını sağlamak olacaktır.