Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit düştü.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Bakan Yaşar Güler'in Başsağlığı mesajına yer verildi.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:Kahraman silah arkadaşımız 26 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.