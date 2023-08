İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…

İsveç'te yaşayan Baba Mustafa Aydın'ın çocuğuyla ilgili skandal bir karar verildi. İsveç yetkilileri tarafından 9 yaşındaki çocuğunu elinden alıp eşcinsel çifte verildi. Baba çocuğuna kavuşmak için Beyaz Tv'de yayınlanan Uyan Türkiyem programında gözyaşı dökerek Türk yetkilere çağrı yaptı.Mustafa Aydın canlı yayında, “ 9 yaşındaki oğlum torunlarımla oynarken ağzını çarptı. Okuldan şikayet oldu. Okulun şikayetin üzerinde sosyal hizmetler bir araştırma başlattı. Sanki çocuk düşme sonucu değil de sanki biz vurmuşuz gibi ortam yarattılar. Hiçbir şekilde şahitlere inanmadılar, çocuğun söylediklerine de inanmadılar. Ön yargılarla bizi suçladılar. Çocuğumu bir aileye verdiler. O aileden sonra başka bir aileye daha verdiler. En sonunda sözde evlilik yaşayan lezbiyen çifte koruyu aile olarak yanlarına vermişler. Bu bizim için çok büyük bir yara, çok büyük bir acı.” ifadelerini kullandı.Baba konuşmalarına devam ederek, “ sosyal hizmetlere öyle bir yetki verilmiş ki ne denetleme kurumları ne polis ne mahkeme, sadece sosyal hizmetlerin verdiği kararı düşünerek müdahale etmiyorlar, etmek istemiyorlar. Kendi kültürlerini bize dayatmaktan başka hiçbir şey değildir.” dedi.Çaresiz durumdayım. Şu an da kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki. Oğlum bana yalvarıyor baba beni kurtar diyor ben hiçbir şey yapamıyorum. Sağ olsun Serdar Özyurt elinden gelen gayreti gösterdi. Hanifi Dönmez'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsi elinden geleni yaptı.İki tane denetleme kurumu var. Yapılan usulsüzlükleri, yapılan haksızlıkları onlara illetim yine bir şey yok. Mahkemede bizi dinliyorlar, dinler gibi yapıyorlar. Bizimle dalga geçer, oyun oynar gibi bir halleri var. Şahitlerin söylediğin dinlemiyorlar, duymuyorlar, kayıtlara almıyorlar. 11 aydan beri ben çocuğumdan ayrıyım, 5 aydan beri uydurma sebeplerden dolayı beni görüştürmüyorlar.Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu Kuran-ı Kerim'in yakılması kadar ciddi bir olay. İsveç'te her yıl 3.500 tane çocuk ailesinden bu şekilde kopartılarak, kültüründen, dininden, dilinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bunların amaçları farklı. Çocukları korumak değil.Çocuğum çok umutsuz. Sen nasıl babasın diyor. Beni nasıl bırakırsın buraya baba diyor. Bana yardım et beni kurtar baba diyor ama ben çaresizim. Nasıl böyle mafya gibi insanların karşısında yalanlarla, iftiralarla, uydurma gerekçilerle çocuğumu elimden alıp dilinden, dininden uzaklaştırmaya kabul etmediğimiz şekildeki insanların eli altında büyümesine nasıl müsaade edebilir, nasıl sessiz kalabilirim.