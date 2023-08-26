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İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…

İsveç’te yaşayan Mustafa Aydın’ın 9 yaşındaki çocuğunun elinden alınıp eşcinsel bir çifte verildi. Çocuğuna kavuşmak için gözyaşı döken baba Beyaz TV’de yayınlanan Tahir Sarıkaya’nın moderatörlüğünde Uyan Türkiyem programında yaşadıklarını ve yardım istediğini anlattı.

İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…
Ekleme: 26.08.2023 - 14:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…
İsveç'te yaşayan Baba Mustafa Aydın'ın çocuğuyla ilgili skandal bir karar verildi. İsveç yetkilileri tarafından 9 yaşındaki çocuğunu elinden alıp eşcinsel çifte verildi. Baba çocuğuna kavuşmak için Beyaz Tv'de yayınlanan Uyan Türkiyem programında gözyaşı dökerek Türk yetkilere çağrı yaptı.

“OĞLUM TORUNLARIMLA OYNARKEN AĞZINI ÇARPTI OKULDAN ŞİKAYET GELDİ”
Mustafa Aydın canlı yayında, “ 9 yaşındaki oğlum torunlarımla oynarken ağzını çarptı. Okuldan şikayet oldu. Okulun şikayetin üzerinde sosyal hizmetler bir araştırma başlattı. Sanki çocuk düşme sonucu değil de sanki biz vurmuşuz gibi ortam yarattılar. Hiçbir şekilde şahitlere inanmadılar, çocuğun söylediklerine de inanmadılar. Ön yargılarla bizi suçladılar. Çocuğumu bir aileye verdiler. O aileden sonra başka bir aileye daha verdiler. En sonunda sözde evlilik yaşayan lezbiyen çifte koruyu aile olarak yanlarına vermişler. Bu bizim için çok büyük bir yara, çok büyük bir acı.” ifadelerini kullandı.

“KENDİ KÜLTÜRLERİNİ BİZE DAYATMAKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL”

Baba konuşmalarına devam ederek, “ sosyal hizmetlere öyle bir yetki verilmiş ki ne denetleme kurumları ne polis ne mahkeme, sadece sosyal hizmetlerin verdiği kararı düşünerek müdahale etmiyorlar, etmek istemiyorlar. Kendi kültürlerini bize dayatmaktan başka hiçbir şey değildir.” dedi.

“OĞLUM BABA BENİ KURTAR DİYOR”
Çaresiz durumdayım. Şu an da kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki. Oğlum bana yalvarıyor baba beni kurtar diyor ben hiçbir şey yapamıyorum. Sağ olsun Serdar Özyurt elinden gelen gayreti gösterdi. Hanifi Dönmez'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsi elinden geleni yaptı. 

İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…

“BİZİMLE OYUN OYNAR GİBİ Bİ HALLERİ VAR”
İki tane denetleme kurumu var. Yapılan usulsüzlükleri, yapılan haksızlıkları onlara illetim yine bir şey yok. Mahkemede bizi dinliyorlar, dinler gibi yapıyorlar. Bizimle dalga geçer, oyun oynar gibi bir halleri var. Şahitlerin söylediğin dinlemiyorlar, duymuyorlar, kayıtlara almıyorlar. 11 aydan beri ben çocuğumdan ayrıyım, 5 aydan beri uydurma sebeplerden dolayı beni görüştürmüyorlar.

“BURADAN CUMHURBAŞKANIMA SESLENİYORUM”
Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu Kuran-ı Kerim'in yakılması kadar ciddi bir olay. İsveç'te her yıl 3.500 tane çocuk ailesinden bu şekilde kopartılarak, kültüründen, dininden, dilinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bunların amaçları farklı. Çocukları korumak değil.

“BENİ BURAYA NASIL BIRAKIRSIN BABA DİYOR”
Çocuğum çok umutsuz. Sen nasıl babasın diyor. Beni nasıl bırakırsın buraya baba diyor. Bana yardım et beni kurtar baba diyor ama ben çaresizim. Nasıl böyle mafya gibi insanların karşısında yalanlarla, iftiralarla, uydurma gerekçilerle çocuğumu elimden alıp dilinden, dininden uzaklaştırmaya kabul etmediğimiz şekildeki insanların eli altında büyümesine nasıl müsaade edebilir, nasıl sessiz kalabilirim.




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