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İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ekleme: 26.08.2023 - 10:02 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provalarından ötürü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.

KAPATILACAK YOLLAR
İşte trafiğe kapatılacak yollar:

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler,

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri,

Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri,

Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri,

Adnan Menderes B ulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak


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