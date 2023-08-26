İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Şoke eden olay İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu'nda yaşandı.İddiaya göre 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Yaşanan kavganın ardından taraflar barışmak için anlaştı.Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u buluşmaya çağırdı.Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, 'Sizi tokatlarım' deyince Emircan A. (16), Şakun'a 'Sen kim oluyorsun' diyerek çıkıştı.Bunun derinde çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun'un kafasına sert bir şekilde tokat attı.Abdullah Şakun, aldığı darbeler sonucu fenalık geçirdikten sonra yere yığıldı.Abdullah Şakun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi.Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı.Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.