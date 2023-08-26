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İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul'da 19 yaşındaki Abdullah Şakun, arkadaşlarının isteği üzerine barışma buluşmasına gitti. Bu sırada çıkan kavgada kafasına tokat atıldıktan sonra fenalık geçirdi. Yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Abdullah Şakun, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede gencin ölüm nedeni tespit edildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Ekleme: 26.08.2023 - 16:20 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!
Şoke eden olay İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu'nda yaşandı.

İddiaya göre 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Yaşanan kavganın ardından taraflar barışmak için anlaştı.

Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u buluşmaya çağırdı.

Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, 'Sizi tokatlarım' deyince Emircan A. (16), Şakun'a 'Sen kim oluyorsun' diyerek çıkıştı.

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Bunun derinde çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun'un kafasına sert bir şekilde tokat attı.

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Abdullah Şakun, aldığı darbeler sonucu fenalık geçirdikten sonra yere yığıldı.

Abdullah Şakun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

HEPSİ YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi.

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı.

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.


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