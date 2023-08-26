İstanbul'da denize girme yasağı! Kaymakamlık hafta sonu için vatandaşları uyardı

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve rüzgar beklendiğinden bu hafta sonu Riva'da denize girmenin yasaklandığını duyurdu.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ve 27 Ağustos Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın hızının saatte 30-35 kilometre, dalga yüksekliğinin de 3-4 metre olması beklendiğinden Riva sahillerinde denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.