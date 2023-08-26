Hudut Kartalları geçit vermedi! 16 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartalları sınırlarımızda göz açtırmıyor. MSB son olarak lkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsın yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.