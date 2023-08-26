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CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...

Yerel seçimlerde muhalefetin izleyeceği yol haritası tartışılmaya devam ederken İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'dan 26 Ağustos'ta partisinin düzenleyeceği etkinlik öncesi dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Parti'nin seçimlere kendi logosu ile girmek istediğini söyleyen Kavuncu, "İYİ Parti sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor." dedi. Kazanma potansiyeli olan adaylarının da olduğunu dile getiren Kavuncu, "Bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış" sözleri ile CHP'ye mesaj verdi.

Ekleme: 26.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından muhalefette yerel seçim için karşılıklı restleşmeler yaşanıyor. CHP'de koltuk savaşları yaşanırken İYİ Parti cephesi de seçimlere kendi adayıyla gireceğini belli eden açıklamalar yapmaktan geri durmuyor. Son olarak partinin ağır toplarından olan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere tek başlarına gireceklerine dair mesajlar verdi.

'İYİ PARTİ SEÇİMLERE HER YERDE ADAY ÇIKARACAK GİBİ HAZIRLANIYOR'

İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayı ile seçime girmek için çalışma yaptığını aktaran Kavuncu, 'Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, teşkilatlarımızın bağımsız ve İYİ Parti kimliğiyle seçimlere girme isteğini net bir şekilde herkesin anlaması gerek. İYİ Parti seçimlere her yerde aday çıkaracak gibi hazırlanıyor. Çok iyi aday potansiyelimiz de mevcut, birçok ilde ve ilçede ciddi bir talep de söz konusu.' dedi.

CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...

'BİZİM ADAYLARIMIZI DESTEKLEMENİZDEN MUTLU OLURUZ'

Seçimi kazanmak için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını dile getiren Kavuncu açıklamasında şunları kaydetti:

'İttifak ya da iş birliği, adına ne derseniz deyin, İYİ Parti'nin her il ve ilçede kazanma potansiyeli çok yüksek adayları var, bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış. Bizim adaylarımızı desteklemenizden mutlu oluruz, desteklemezseniz de alınmayız. Demokratik ve adil bir mücadele için başarılar diler, kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteririz. Bugüne kadar Türkiye için, Türk Milleti için elimizden gelen gayreti gösterdik; çoğunlukla büyük fedakârlıklarda bulunduk. Bundan sonra da bu gayreti göstereceğiz.'

CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...

İYİ PARTİ-CHP ARASINDA KARŞILIKLI YEREL SEÇİM RESTİ

CHP'li Gürsel Tekin'in 'İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz' sözleri muhalefet cehphesinde yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurgulamıştı. Kavuncu, 'Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim' şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj vermişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirterek CHP'ye 'Bizim sayemizde kazandınız' göndermesinde bulunmuştu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise 2024 yılında gerçekleşek yerel seçimler için 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini belirterek, 'Bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başımıza seçime girmenin doğru olacağını düşünüyorum.' şeklinde konuşmuştu.
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