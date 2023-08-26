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CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadeler sarf eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a AK Parti'den tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Polat'a "Haddini bil" diyerek "Parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı bir güzel yediniz." sözleri ile Polat'a tepki gösterdi.

CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
Ekleme: 26.08.2023 - 19:49 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Dikili'deki İlçe Kongresinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandı. CHP'li Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.

'TERÖRİSTLERDEN GELEN DESTEK AÇIKLAMALARINA TEK BİR LAF EDEMEDİLER'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mahir Polat'ı 'CHP'nin ezik bir zevatı' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

'Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler.

'BATTIKLARI BATAKLIĞIN TEZEĞİNİ SAĞA SOLA SIÇRATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun.'

CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz

EYYÜP KADİR İNAN: SENİ ARTIK TÜM İZMİR, AHLAKSIZ MAHİR OLARAK ÇAĞIRACAK

Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. Polat'a Ahmakbaşı Mahir, Başahlaksız Mahir; Adam değilsin, bunu zaten bilmektesin. İzmir'de zaten adam değilsin, Efendi olup, haddini bileceksin!' diyen İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı bir güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız. Bundan sonra senin adın Ahlaksız Mahir. Seni artık tüm İzmir, Ahlaksız Mahir olarak çağıracak. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep... Okusa alim olsa; yine merkep yine merkep.' İfadelerine yer verdi.

ŞEBNEM BURSALI: LEKESİ SIÇRAYAN ÇİRKEFSİN

AK Partili Şebnem Bursalı ise CHP'li Mahir Polat'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP'li Polat'a, 'Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın' diyen Bursalı, Polat'a siyasette seviye hatırlatması yaparak şunları söyledi:

'Halk içinde bir sözümüz vardır Polat'ın durumu da aynı o hesap; Vekil olmuş ama adam olamamış! Bu sözleriyle Siyaset tarlasında hala öküzle çift süren siyaset kurnazısın. Lekesi sıçrayan çirkefsin. Kendi partisinin kongrelerinde yuhalanmaktan, kendi mahallesinde bile kapısını çalacak 10. Köy bulamayan bir siyaset esnafı kalkmış milletin helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına dil uzatma hadsizliğinde bulunmuş. Bu halinle vasatlık seviyesinin de dibisin! Bu üslup ve siyaset seviyesi aslında CHP'nin bildik seviyesi. Son 22 yılda 13 kez bu seviyeye pirim vermeyen bu necip millete ve sandıkta yenemedikleri AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaret ve iftiralarla saldıranlara en güzel cevabı niye milletimiz verecektir. Milletin oylarıyla iki Kez seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret, Türk milletine hakarettir. Cumhurbaşkanımıza hakaret, devletimize hakarettir. Haddini bil!''

CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
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