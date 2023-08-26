Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz

Diyarbakır'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 kişi ise sağ olarak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ve Jandarmayı tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği mesajı verdi.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi.Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 kişi ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ve Jandarmayı tebrik ederken son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği mesajı verdi.