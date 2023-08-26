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Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Baki Çiçek, sokakta 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çiçek, “Beni gören herkes Allah rahmet eylesin diyor" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.08.2023 - 20:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, 2013 yılında yaşamını yitirdi. Usta ismin vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Öyle ki, aradan geçen yıllara rağmen Gürses'in ne sesi ne de şarkıları unutulmuyor.

Yaşadığı dönemde de kendisine benzeyen çok sayıda vatandaş gündeme geliyordu. Vefatından sonra da giyim tarzı, yüzü ve sesi benzeyenler, sokakta yoğun ilgi görüyor.

Bunlardan biri de Antalya'da yaşayan ve bir dönem birlikte reklam filminde oynayan ses sanatçısı Baki Çiçek. 58 yaşındaki Çiçek, 30 yıllık taksicilik mesleğinin yanı sıra ses sanatçılığı da yapıyor. Sokağa çıktığında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çiçek için 7'den 70'e herkes cep telefonlarına sarılıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Daha önce çalıştığı yerdeki mesai arkadaşı İsmet Koç, benzerliği, “Burada çalışırken herkes fotoğraf çekinmek için geliyordu. Çok beziyorlar çünkü. Sanki iki kardeşler.” sözleriyle anlatırken, Çiçek ile fotoğraf çekinen gençlerden Simay Taşçı, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Müslüm Gürses'in şarkılarını halen dinlediğini belirten başka bir vatandaş ise, “Çok benziyor, orijinal gibi. Onu görünce Müslüm Baba geliyor zannettim.” dedi.

Gürkan Taşçı da, “Müslüm baba candır, gerisi heyecandır. Eski kültürlerimizi, insanlarımızı, tarihimizi unutmayalım.” diye konuştu.

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Oluşan ilgiden dolayı memnun olduğunu dile getiren Baki Çiçek ise, “Allah rahmet eylesin. Onu her zaman hatırlamak, kalbimizde yaşatmak zorundayız. Beni gören ‘Allah rahmet eylesin' diyor. Sanki onu görmüş gibi oluyorlar. Seviniyorlar ve fotoğraf çekiniyorlar. Beraber reklam filminde oynamıştık. O öldükten sonra Antalya'ya geldim. Ölmese gelmezdim. Sürekli beraberdik. ‘Allah seni ıslah etsin evlat' derdi. Bir şey istediğinde hemen koşardım. Her zaman sevilen bir insandı. Babayı yaşatsınlar. Elimizden geldiğince de yaşatacağız.” ifadelerini kullandı.

Ses sanatçılığı yaparken bir müzik kulübünde yaşadığı anıyı da paylaşan Çiçek, “Bir yerde işe gitmiştim, dinleyenlerden birisi şişeyi kaldırıp kafasına vurdu, cam parçasıyla kendini kesti. Patron da benim işime son verdi.' dedi.

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor
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