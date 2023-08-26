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Antalya’da yaşlı çiftin kahreden sonu! Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

Antalya'nın Finike ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Melahat Çakır (81) ve Salih Çakır (83) çifti, feci şekilde hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın, yangının ilk anında balkona çıkıp komşularından yardım istediği, sonra da yatalak eşini kurtarmak alevlerin arasına daldığı öğrenildi.

Ekleme: 26.08.2023 - 20:00 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da yaşlı çiftin kahreden sonu! Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştıFinike ilçesi Eski Mahalle'de çocukları Erhan Çakır (32) ile yaşayan Melahat-Salih Çakır çiftinin tek katlı müstakil evinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı evin ahşap çatısı bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Evde yapılan incelemede ekipler korkunç manzara ile karşılaştı.

Antalya’da yaşlı çiftin kahreden sonu! Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN ALEVLERE DALDI

Ekiler küle dönmüş evin içinde beyninde tümör bulunan ve yatalak olan yaşlı Salih Çakır ile ayağından rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın cansız bedenleri bulundu.

Melahat Çakır'ın yangının ilk anlarında balkona çıkıp yardım istediği, sonra ise eşini kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ve bu sırada balkon kapısının önünde düştüğü belirlendi.

Yangını duyup iş yerinden gelen çiftin oğlu Erhan Çakır, gözyaşlarına boğuldu.

Antalya’da yaşlı çiftin kahreden sonu! Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaşana korkunç olayın ardından eve gelen Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Finike Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

Antalya’da yaşlı çiftin kahreden sonu! Eve giren ekipler korkunç manzara ile karşılaştı
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