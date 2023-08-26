Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da ağır yaralanmıştı! Yunan başhekim anlattı: 7 saat süren operasyon…

Yunan basını Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'na giderken yaptığı kazaya geniş yer ayırdı. 'Türk iş adamı ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin yapıldığı hastanenin başhekimi 7 saat süren operasyonu anlattı.Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı dün Yunanistan'da sürat botuyla kayalıklara çarptı. Kaza anında neler yaşandığı ve yapılan ilk müdahaleye Yunan basını geniş yer ayırdı.Tekneyi Ali Sabancı'nın kullandığı belirtilen haberlerde, yanlarında bulunan kaptanın kazayı fark etmesi ile çocukları denize attığı yazıldı. Kazanın ardından da çocukların anneleri Vuslat Doğan Sabancı'yı kaptanın ise Ali Sabancı'yı sudan çıkardığı belirtildi.Tekne alabora olurken Sabancı çiftine ilk çevredekilerin yardım ettiği yazıldı. çiftin hızlı bir şekilde Leros Adası'na sevk edildikleri belirtildi.Dün Yunanistan Sahil Güvenliği, ülkede tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın dün akşam yaptığı kazayla ilgili açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;'Leros ve Lipsi Liman Başkanlıkları dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi.İki devriye teknesi kaza bölgesine intikal etti ve yaralılara yardımcı oldu. Yaralılar, Leros Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hastaneye götürülen kişilerden dördü tıbbi tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, Türk vatandaşı olan bir erkek ve bir kadın Türk bandıralı özel bir yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi. Leros Liman Başkanlığı tarafından bir ön soruşturma yürütülürken, Malta bandıralı E/G-T/R deniz taşıtı Leros Valiliği'ne devredildi.'Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın ilk müdahalesinin yapıldığı Yunanistan'daki hastanenin başhekimi çiftin sağlık durumu hakkında Yunan basınına bir demeç verdi.Hastane Başhekimi Nikos Charalambis iefimerida gazetesine 7 saat süren operasyonun detaylarını aktardı.Charalambis, Saat 21.30 sıralarında Lipsi'de meydana gelen kaza hakkında bilgi aldığını ardından bir saat içinde Ali Sabancı ve eşi e Vuslat Doğan Sabancı'nın hastaneye getirildiğini belirtti.İlk başta Vuslat Doğan Sabancı'nın daha ağır yaralı göründüğünü söyleyen başhekim gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğunu fark ettiklerini belirtti.Ali Sabancı'nın dalağının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiğini söyleyen Charalambis, 5 doktor ve hemşirenin anında müdahale ettiğini, ameliyatın 22.30'da başladığı ve sabah 5:30'da bittiğini belirtti.7 saat süren operasyonun ardından Ali Sabancı'nın Türkiye'ye sevk edildiğini belirtti. Eşi Vuslat Doğan Sabancı için de aynı prosedürlerin uygulandığı ifade edildi.İç kanama nedeniyle dalağı alınan ve aort damarında sorun yaşayan Ali Sabancı, dün sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi ardından Şişli'deki özel bir hastanede ameliyata alındı. Entübe edilen ve yoğun bakıma alınan Ali Sabancı'nın tedavisinin sürdüğü açıklandı.Kafa ve beyin travması gözlenen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavilerinin bugün de süreceği vurgulandı. Yüzünde çarpmanın izleri olan Vuslat Doğan Sabancı'nın plastik cerrahlar tarafından ameliyata alınacağı açıklandı.Öte yandan sabah saatlerinde aileye ait şirketten Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 'Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir' ifadesi kullanıldı.