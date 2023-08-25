Wagner'in lideri Prigojin'e ne oldu? 3 farklı senaryo! Kayıp parmak detayı...

Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'İn cesedi bulundu mu? 'Prigojin gerçekten öldü mü?' sorusu yanıt ararken İngiliz basınındaki bir iddia kafaları karıştırdı. Prigojin'İn düşen uçağı ile ilgili 3 farklı senaryo gündemde...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e isyan ettikten 2 ay sonra içinde bulunduğu iddia edilen uçağın düşmesi ile dünya gündemine bomba gibi düşen Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in akıbeti belirtiszliğini koruyor. Öldüğü iddia edilse de bundan 4 yıl önce de ortadan kaybolmayı başarmış olması ile akıllarda soru işareti bırakan Prigojin'e ne oldu?İngiliz Daily Mail'de yer alan bir haberde, Prigojin'in cesedinin enkazdan çıkarıldıktan sonra kısmen kesik olan parmağından teşhis edildiği iddia edildi.Rus Telegram kanallarında; Prigojin'İn cezaevinde yatarken parmağının bir kısmının koptuğu iddiaları yer alıyor.Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise spekülasyonlar sürüyor. ABD istihbaratı ön değerlendirmesinde kazanın kasıtlı bir patlamadan kaynaklandığını öne sürdü. Pentagon, şu ana kadar karadan havaya savunma füzesine işaret eden herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtti.The Hill'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, 'Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde.' dedi.Düşen özel jete 'karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını' aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.Prigojin ve yanındaki teğmenlerin ölüp ölmediği ise hala belirsizliğini koruyor.Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili Prigojin'in hedef alındığının çok muhtemel olduğunu belirtti. Haberini, Kremlin içindeki güvenlik kaynaklarına dayandıran iki Rus medya kuruluşu ise, uçağa bomba yerleştirildiği iddiasında bulundu.Doğrulanmamış raporlara göre bombalar uçağın hemen arka kısmına tuvaletin yanına yerleştirilmiş...Kurtarma ekipleri uçağın enkazından 10 ceset çıkardı. Ancak çıkarılan cesetlerin arasında Prigojin'İn olup olmadığı henüz net değil...Prigojin'in bu uçak kazasında öldüğü süşünülüyor. Haziran ayında Putin'e isyan eden Prigojin'İn Putin ile ters düşen birçok isim ile aynı kaderi paylaştığı ifade ediliyor.Ilya Rozhdestvensk isimli Rus gazeteci, 'Ben olsam Prigojin'e ait olduğu belirtilen cenazeyi hemen defnetmezdim' ifadelerini kullandı. Prigojin'i, 'İnsanları kandırmayı ve dublör kullanmayı seven biri' olarak niteleyen Rozhdestvensk, 'Bu olay, Rus Özel Kuvvetleri ile koordineli bir olay olabilir. Belki de Wagner lideri ortadan kaybolma niyetinde' dedi.Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Rusya uzmanı Keir Giles de benzer bir iddiada bulunmuştu. İngiliz uzman, Prigojin'in seyahatlerini gizlemek amacıyla birçok kişinin adının 'Yevgeniy Prigojin' olarak değiştirildiğini belirterek Wagner liderinin ölmemiş olabileceğini ima etmişti.. Bunun, son dönemde Wagner liderinin seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak yapıldığının altını çizmişti.Eski ABD Savunma Bakanı ve eski CIA Direktörü Leon Panetta, CNN'e yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından Kremlin'in Wagner'i ele geçirmeye çalışmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. Panetta, 'Afrika'da ve bulundukları başka her yerde Wagner grubu üzerinde kontrol kurarlarsa şaşırmam. Wagner grubundakilerin de kendi hayatları için endişelenmeleri gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.Bu iddiaların yanı sıra Wagner'in yeniden ayaklanma ihtimali de gündemde yerini koruyor. Wagner'in 'yeni bir adalet yürüyüşüne başlayabiliriz' çıkışı da bu iddiayı alevlendirdi.Uçağın düşüş sebebi de bir diğer merak konusu...'Göstermelik ölüm', 'Prigojin ikinci bir uçakla kaçtı' söylentileri yayılırken Prigojin'in öldüğünü öne süren Wagner yetkilileri uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü iddia etti. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde ise Prigojin'in şarap sandığına konan kaçak bombalarla düşürüldüğü ileri sürüldü.Olası sabotaj için birinci şüphelinin Prigojin'in özel pilotlarından olan ve çakılan uçağın işletmeci firması MNT Aero'nun kurucusu Artem Stepanov olduğu iddia ediliyor. Olaydan üç gün önce Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka'ya gittiği belirtilen Stepanov'a üç gündür kimsenin ulaşamadığı söyleniyor ve Rus emniyetinin arayışını sürdürdüğü belirtiliyor.Flightradar24'ten Ian Petchenik, GMT saatiyle 15:19'da uçağın 'aşağı doğru ani bir dikey hareket yaptığını' belirtti. Yaklaşık olarak 30 saniyede uçağın irtifa kaybettiği ve 8 bin feet yükseklikten yere çakıldığı yazıldı.Bu 30 saniye öncesinde ise uçakta herhangi bir sorun belirtisi olmadığı ifade edildi. Ian Petchenik 'Ne olduysa çok çabuk oldu' ifadelerini kullandı. Uçaktakilerin birbiri ile bir tartışma içinde olabileceğini iddia eden Petchenik, uçak yere çakılmadan önce hiçbir sorunun olmadığını belirtti.