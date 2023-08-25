Vali Gül yaralı polis memurunu ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan polis memuru A.Y.Ç.'yi hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru A.Y.Ç. için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi.
Yetkililerden bilgi alan Davut Gül, hastane çıkışında basın mensuplarının sorusuna 'Zaten basın açıklaması yapıldı' cevabını vererek hastaneden ayrıldı. Polis memuru A.Y.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.