Türkiye Diyanet Vakfının burs programlarına başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2023 yılı 2. kabul dönemi burs programlarına başvurular başladı. Başvurular, 19 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılabilecek

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın ilahiyat akademi, özel destek akademi, lisans üstü ilahiyat akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun destek burs programlarına bursiyer alınacak.Başvurular, 19 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılabilecek.