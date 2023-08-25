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Sokak köpekleri kabusu yaşattı 5’i birden saldırdı: Esnaf zor kurtardı!

Antalya'da 12 yaşındaki Alper Gençer, dershaneye giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralandı. Dehşeti yaşayan genç, o anları böyle anlattı: Kolumu hissetmiyordum. Her yerim kan olmuştu!

Ekleme: 25.08.2023 - 13:19 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Sokak köpekleri kabusu yaşattı 5’i birden saldırdı: Esnaf zor kurtardı!Türkiye'nin gündemi, sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetti… Korkunç olayın adresi bu kez Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ydi.

5 KÖPEK BİRDEN

Dershaneye gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Alper Gençer, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı, esnafın yardımıyla kurtarılabildi. Sağ kolundan ve sol bacağından ısırılan çocuk için bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunun köpeklerin saldırısına uğradığına duyan anne Hilal Altay ise işyerinden çıkıp olay yerine gitti. Evladını kanlar içinde bulan anne Altay, şok geçirdi…

Hastaneye kaldırılan ve kuduz aşısı yapılan Alper Gençer tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Hilal Altay ise polise giderek şikayetçi oldu.

KUDUZ AŞIRI OLDU

Anne Hilal Altay, hala olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. "Oğluma köpeklerin saldırdığını duyunca parçaladılar diye düşündüm. Koşarak gittiğimde esnafın kurtardığını öğrendim.

Kolu ve bacağında ısırıklar vardı. Kalp krizi geçirip öleceğimi sandım. 5 köpeğin saldırıp ikisinin ısırdığını sonradan öğrendim. Hastaneye götürülünce sabunlu suyla müdahale edildi ardından kuduz aşısı yapıldı. Ara ara aşılarını olacak. Şikayetçi oldum, olay adli yaralama olarak kayıtlara geçti" dedi.

Sokak köpekleri kabusu yaşattı 5’i birden saldırdı: Esnaf zor kurtardı!

"HER YERİM KAN OLMUŞTU"

Köpek gördüğünde tedirgin olduğunu söyleyen Alper Gençer ise yaşadığı vahşetti şöyle anlattı: Bir anda 5 köpek üstüme doğru koştu. Hiçbir şey yapmadım. Birisi zıplayıp kolumu ısırdı.

Bir kuaför abi vardı o kurtardı beni. Hem kolumu hem de baldırımdan ısırdılar. Kolumu hissetmiyordum. Her yerim kan olmuştu ve şoktaydım. Şu an köpek görünce korkuyorum, bir daha ısıracaklar diye tedirgin oluyorum.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Mahalle sakinlerinden Mine Gül ise köpeklerden dolayı tedirgin olduklarını söyledi.

Görür görmez çok kötü oldum. Oğlum ya da benim başıma da gelebilirdi. Esnaflar kurtardığı için sevindim ancak halen tedirginiz" ifadelerine yer verdi.

Sokak köpekleri kabusu yaşattı 5’i birden saldırdı: Esnaf zor kurtardı!
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