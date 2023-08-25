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Şehit polis Hakan Telli için resmi tören düzenlendi... Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda şehit düşmüştü

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarının açtığı ateşle şehit olan Polis Memuru Hakan Telli için İstanbul Emniyeti’nde tören düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve şehidin meslektaşları katıldı.

Ekleme: 25.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Şehit polis Hakan Telli için resmi tören düzenlendi... Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda şehit düşmüştüİstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı olan Hamidiye Mahallesi'nde çok sayıda suçtan sabıkalı olan bir grup uyuşturucu satıcısının açtığı ateşle şehit olan 2 kız babası Polis Memuru Hakan Telli için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenleniyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törene şehidin ailesi, yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şehidin meslektaşları katıldı. Şehidin cenazesi, resmi törenin ardından memleketi Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarılacak.

Şehit polis Hakan Telli için resmi tören düzenlendi... Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda şehit düşmüştü

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş resmi cenaze töreninde "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla olan mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir. Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Şehidimizin yüreği yanan ailesine, tüm yakınlarına ve Emniyet Teşkilatı'na baş sağlığı diliyorum. Kahramanımız, şehidimiz, Hakan'ımız, dün gece kahrolası uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda şehit oldu. Ailesi artık bu yüce millete emanet. Polisimize silah sıkan, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri, hangi ine girerseniz girin sizleri bulup oralardan çıkaracağız ve adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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