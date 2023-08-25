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Rize’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'de dün başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak devam ediyor. Yağışlar Çayeli ilçesinde heyelanlara neden olurken, köy ve mahalle yolları ulaşıma kapatıldı. Tedbir amaçlı olarak da 8 ev boşaltılmış durumda.

Ekleme: 25.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Rize’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldıRize'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren sürdürmeye devam etti. Şiddetli yağmur nedeniyle Çayeli ilçesindeki Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi. Çayeli ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı.

İlçede meydana gelen heyelanlardan ötürü 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbarların hemen ardından bölgeye giden AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak, 24 kişi tahliye edildi. Heyelandan ötürü kapanan yollar çevre ilçelerden gelen belediye ve il özel idaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

"ÇOK ŞÜKÜR İLÇEDE CAN KAYBI YOK AMA MADDİ ANLAMDA HASAR ÇOK"
Tehlikeli olan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydık. İlk ihbarlar Aşıklar bölgesinden geldi. Bir aile evini terk etmiş camiye sığınmış. Ayakta olan arkadaşları uyararak sahaya çıktık. Henüz gün ışığı açmamıştı. Özellikle can kayıplarının olabileceği bölgeyi görelim ve tedbir alalım diye o bölgeye gittik. Fakat kaç yerden uğraştıysak da camiye sığınan vatandaşlarımıza ulaşamadık.

7-8 tane farklı yolu denedik ama ulaşamadık. Bölgeye ekiplerimizi yönlendirdik. Yolu açmaya çalışıyorlar. Aşıklar yolu girişinde bulunan kız İmam Hatip Lisesinin karşısında bir eve derenin taşkın sularının girmesiyle beraber zemin kattaki bir aile tehdit altındaydı.

AFAD'ın da yardımıyla oradaki aileyi kurtardık. Çok şükür ilçede can kaybı yok ama maddi anlamda hasar çok. Bunlar telafi edilebilecek şeyler. İnşallah bu kapalı yolları, tehdit altında olan yerleri en kısa sürede yolları açarak vatandaşlarla şehri bütünleştireceğiz.

Rize’de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

AFAD'la birlikte tespitlerimizi yapacağız. Burasıda Küçüktaşhane Mahallesinde 23 kamyona yakın bir hafriyat var. Günün erken saatlerinden itibaren arkadaşlar sahada bulunduğu için bu yolu açmak için geldiler. Belediye olarak sayıyla var. Hepsine yetişemedik. Çevre belediye başkanları aradılar. Onlarında ekipmanlarıyla bu mağduriyet giderilecek. Hemşehrilerimize şunu söylüyoruz, çok şükür can kaybımız yok. Sakin olalım. Şehre ulaşmayla ilgili sıkıntı olabilir. Bugün Cuma herkesin de şehre gelmek istediği bir gün. Biraz sabır ve bizimde gayretimizle inşallah birlikte bu sıkıntıyı da aşacağız" şeklinde konuştu.
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