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Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 25.08.2023 - 08:57 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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