Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 30°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı