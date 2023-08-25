  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı

İstanbul'da uyuşturucu baskınında polise uzun namlulu silahlarla ateş eden ve 1 polisimizin şehit olmasına neden olan uyuşturucu tacirlerinin PKK bağlantılı terörist oldukları ortaya çıktı. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK simgeleri taşıdığı görüldü.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı
Ekleme: 25.08.2023 - 15:19 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda dün gece saatlerinde İstanbul'da hareketli saatler yaşandı.

Kağıthane ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri baskın düzenledi.

Zehir tacirleri baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktıÇatışmada öldürülen saldırgan Diyar Anacur
Polise uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

Diğer polis memuru ise yara olmadan kurtularak bina dışına çıktı. Saldırının ardından polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları yönlendirildi.

1 saldırgan ölü ele geçirildi

Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Yapılan baskında saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı

PKK bağlantılı çıktılar

Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra saldırganın cesedi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı

Diğer 4 saldırganın emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

Yapılan incelemelerde zehir taciri eşkıyaların PKK bağlantılı oldukları tespit edildi. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK terör örgütünün simgelerini taşıdığı görüldü.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı

1 polisimiz şehit oldu diğeri ağır yaralı

Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarında Hakan Telli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer memurun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı
Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te! Malazgirt Zaferi 952. yılında!
İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: İki Bakanlık harekete geçti
Selçuk Bayraktar dünyanın en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford'a konuk oldu
İklim Kanunu geliyor! Murat Kurum: Hazırlıklar tamamlanmak üzere
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a talimat: CHP’li o isim açıkladı!
Saldırı girişimde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Uraloğlu'ndan 4 yeni havalimanı müjdesi! Gölün içine yapılacak
Bakan Mehmet Şimşek'ten kredi talimatı: Devlet KOBİ'lerin yanında
CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!
Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenleme
Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
Ankara'da okul servislerinde zam oranı belli oldu: Yüzde 70!
AK Parti'den emekli maaşlarına zam açıklaması! Erdoğan 'Farkındayız' demişti
Kur'an-ı Kerim yakma skandalına büyük tepki: 5. kez Dışişleri'ne çağırıldı...
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

Dünya tehlikede mi? Güneş'te devasa bir leke tespit edildi

Dünya tehlikede mi? Güneş'te devasa bir leke tespit edildi

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!