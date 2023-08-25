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İstanbul Bahçelievler'de korkunç cinayet: Sokak ortasında boğazından bıçaklandı

İstanbul Esenyurt’tan Bahçelievler’e iş görüşmesine gelen 4 çocuk babası şahıs, yolda boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahsın gözü yaşlı eşi, husumetlisinin olmadığını, cinayeti kimin neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Ekleme: 25.08.2023 - 11:59 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Bahçelievler'de korkunç cinayet: Sokak ortasında boğazından bıçaklandıİş görüşmesi için yola çıkan bir kişi, sokak ortasında cinayete kurban gitti.

İstanbul'da yaşanılan vahşi olayda, geriye gözü yaşlı anne ve 4 çocuk kaldı.. Dün akşam Bahçelievler Kocasinan Togay Bayatlı Parkı mevkiinde 6 yaşındaki Yusuf Alaca, Esenyurt’taki evinden iş görüşmesi için Bahçelievler’e geldi.

Boğazından bıçaklandı

Alaca, sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Alaca, bir restorana girip yardım istedikten sonra yere düştü.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Alaca, hayatını kaybetti. Öte yandan Yusuf Alaca'nın olay öncesinde bir tanıdığı ile mekanda oturduğu iddia edildi.

“Hiç husumetlimiz yoktu”

Eşinin cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda bekleyen Gönül Alaca, şu ifadeleri kullandı:

Evden işe bakmaya diye çıktı. Şirinevler’de arkadaş ortamında mı nerede olmuş bilmiyoruz. Bıçaklanmış, şah damarına gelmiş, yolda da kalbi durmuş, dayanamamış vefat etmiş. Hiç husumetlimiz yoktu, iyi bir insandı. Kendisine zararı vardı, başka kimseye zararı olmazdı. İş görüşmesine diye gitti. Biz Esenyurt’ta oturuyoruz. Şirinevler’e geldi, orada olmuş bu olay.

"Kanlar içinde yerde yatıyordu"

Olayın yaşandığı sokaktaki bir esnaf ise, şunları söyledi:

Dün temizlik yapıyorduk o esnada. Millet bağırdıktan sonra oraya gittik. Ondan sonra bir baktık şahıs yerde yatıyordu, kanlar içindeydi. Bayağı bir kan kaybediyordu. Ambulans geldi müdahale etti, polis geldi. Arka sokakta vurulduğu söylendi bize. Polisler oraya gitti, orada kan izleri vardı. 1 kişi de almışlar herhalde ama bilmiyorum. Arkadaş 15-20 dakika yerde kaldı. Vefat ettiği haberini aldık.

Yusuf Alaca’nın kanlar içinde kalıp sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Alaca'nın bir restorana gidip yardım istediği ve daha sonra yere düştüğü görüldü.

Olayla ilgili polisin incelemeleri devam ediyor.
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