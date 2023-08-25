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Hulusi Akar: Bölgede barış istiyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov'u Mecliste kabul etti.

Ekleme: 25.08.2023 - 17:11 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Hulusi Akar: Bölgede barış istiyoruz
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaların yapılıp, bölgeye sulh gelmesini istediklerini belirterek, "Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikte uzattığı barış elinin, Ermenistan tarafından tutulmasını ve değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov'u Mecliste kabul etti. Akar, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için beraber mücadele ettiklerini belirterek, "Bütün dünya bunu gördü. Buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarısını ve zaferini aynı anda Türkiye'de de 85 milyon heyecanla takip etti. Hak yerini buldu. Daha sonra bizim başımıza büyük bir deprem felaketi geldi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin canla başla bize yardımlarını, büyük memnuniyetle izledik. Gerçekten kardeşliğimizin çok güzel örneğidir. Bizim ilişkilerimiz sadece bundan ibaret değil, bunların ötesinde de her alanda eğitim, turizm; başta savunma sanayi olmak üzere her türlü iş birliği yapılmakta" diye konuştu.


'BÖLGEDE BARIŞ İSTİYORUZ'

Ermenistan ile ilişkilere değinen Akar, "Bölgede barış istiyoruz. Ermenistan'dan bahsediyorum. Burada bir an önce anlaşmaların yapılması, Azerbaycan-Ermenistan, Türkiye-Ermenistan arasındaki anlaşmaların yapılmasıyla sulhun tahkim edilmesi ve böylece bölgeye sulhun gelmesini istiyoruz. Biz, bunun Ermenistan için bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Burada Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikte uzattığı barış elinin, Ermenistan tarafından tutulmasını ve değerlendirilmesini bekliyoruz. Gayretimiz budur" dedi.

Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov da "Gücünüz, gücümüze güç katıyor. Coğrafyamız çok büyük, ordularımız çok güçlü. Ortaya koyduğumuz cesaretli siyasetimiz de çok güçlü. Bunun da hayrını milletlerimiz görecek" ifadelerini kullandı.
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