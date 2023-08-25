Hudut Kartalları geçit vermedi! FETÖ'cü ve PKK'lılar sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.