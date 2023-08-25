Harfiyat kamyonu aracı biçti! Ölü ve yaralılar var

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Çevre yolunda meydana geldi.Gaziantep İstikametine doğru ilerleyen Hasan Çelik (39) idaresindeki 27 AKT 905 silobaj yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa Yoldaş idaresindeki 34 FBY 426 plakalı aracı biçerek yan refüje devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.