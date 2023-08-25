Hakan Fidan, Kiev'de Zelensky ile bir araya geldi

Türkiye Yüzyılı kabinesi yoğun bir gündemden geçiyor.Bu isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.Bakan Fidan, göreve geldiği günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.Özellikle dış politikada önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.Bu kapsamda 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'ta olan Fidan, buradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya gitti.Başkent Kiev'e geçen Fidan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Kiev'de görüştü.İki ismin el sıkıştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.Bakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretinde, İstanbul'da imzalanarak hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının masada olması bekleniyor.Anlaşmanın yeniden başlaması için yoğun diplomatik çaba harcayan Türkiye, ayrıca savaşın sona ermesi için arabuluculuğa hazır olduğunu söylüyor.Fidan'ın, buradaki temaslarının ardından Rusya'ya geçmesi bekleniyor.