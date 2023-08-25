Gaziantep'te doktora saldırmışlardı! Bakan Koca duyurdu: Tutuklu yargılanacak kişi sayısı 3'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir hastanede 19 Ağustos günü yaşanan şiddet olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.'ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUZ'Olaya ilişki tutuklu sayısının üçe yükseldiğini belirten Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:'Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustosta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı. Üç kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dâhil edildi. Adaletin, sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz.'SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR TABURCU EDİLDİ'Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez.'