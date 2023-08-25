Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

ABD Eski Başkanı Donald Trump, cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu.Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da seçimlere müdahale suçlamasıyla yüzleşmek için Perşembe günü Georgia eyaletindeki bir mahkemeye gidip yetkililere teslim olacağını söylemişti.Anlaşma, Trump'ın tanıkları tehdit etmeye veya sindirmeye çalışmadığı sürece yargılanana kadar serbest kalabileceğini söylüyor.Trump, şantaj ve yanlış beyanlar da dahil olmak üzere 13 suçlamayı da reddediyor.Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazmıştı: 'Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından tutuklanmak üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim. Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı bir koordinasyon içindedir.'ABD Eski Başkanı Donald Trump dediğini yaptı ve cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu.Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı. Trump'ın sabıka fotoğrafı da paylaşıldı.