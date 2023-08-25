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Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

ABD Eski Başkanı Donald Trump, cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu. Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı.

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Ekleme: 25.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
ABD Eski Başkanı Donald Trump, cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu.

Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı.

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

'PERŞEMBE TESLİM OLACAĞIM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da seçimlere müdahale suçlamasıyla yüzleşmek için Perşembe günü Georgia eyaletindeki bir mahkemeye gidip yetkililere teslim olacağını söylemişti.

Anlaşma, Trump'ın tanıkları tehdit etmeye veya sindirmeye çalışmadığı sürece yargılanana kadar serbest kalabileceğini söylüyor.

Trump, şantaj ve yanlış beyanlar da dahil olmak üzere 13 suçlamayı da reddediyor.

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

TRUMP: İNANABİİYOR MUSUNUZ?

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazmıştı: 'Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından tutuklanmak üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim. Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı bir koordinasyon içindedir.'

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

İŞTE TRUMP'IN SABIKA FOTOĞRAFI!

ABD Eski Başkanı Donald Trump dediğini yaptı ve cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu.

Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı. Trump'ın sabıka fotoğrafı da paylaşıldı.

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi


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